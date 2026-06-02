Bonnétable

FESTIVAL LA BONN’ ZIK Sekou Bah et Badegna Foli

Parc du château Bonnétable Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-24 23:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Dans le cadre du festival la Bonn’zik chaque vendredi en juillet dans le parc du château à Bonnétable

Une soirée financée par Crédit Mutuel Maine Anjou Basse Normandie

Parc du Château Bonnétable

Ouverture du site 19h

Buvette & restauration sur place

Entrée gratuite

AU PROGRAMME

➡️ Fafara Fissa Papa

Une fanfare de rue complètement déjantée entre cumbia, calypso, rock caliente et reprises festives, capable de transformer n’importe quel lieu en dancefloor survolté.

➡️ Teenage Bed

Entre rock alternatif, énergie brute et mélodies sensibles, Teenage Bed propose un live intense et incandescent porté par une vraie identité scénique.

➡️ Les P’tits Fils de Jeanine

Un esprit rock festif et populaire porté par une énergie généreuse, idéale pour partager un moment convivial et explosif.

✨ Une soirée conviviale, familiale et festive organisée par le Collectif 110 dans le cadre du festival La Bonn’Zik.

Invite tes ami·es, prends ton plus beau sourire et viens profiter de l’été avec nous .

Parc du château Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 collectif110.bonnetable@gmail.com

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English :

As part of the Bonn’zik festival every Friday in July in the château grounds in Bonnétable

L’événement FESTIVAL LA BONN’ ZIK Sekou Bah et Badegna Foli Bonnétable a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Maine Saosnois