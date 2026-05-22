Villebois-Lavalette

Festival La Charente chante et s’enchante dîner concert prestige Musique au coeur des voix

chateau de Villebois-Lavalette Villebois-Lavalette Charente

Tarif : 200 – 200 – 200 EUR

la place de concert et le diner cocktail

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15 19:00:00

fin : 2026-06-15 19:00:00

Date(s) :

2026-06-15

Le festival la Charente chante et s’enchante pour Musique au cœur des voix le 15 juin à 19h, au château de Villebois-Lavalette, duo musicale avec Celia ONETO au piano et Marie-Laure GARNIER au chant soprano suivit d’un dîner cocktail prestige.

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chateau de Villebois-Lavalette Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 67 19 27 rc.b.organisations@gmail.com

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English :

The ‘La Charente chante et s’enchante’ festival presents ‘Musique au cœur des voix’ on 15 June at 7pm at the Château de Villebois-Lavalette: a musical duo featuring Celia ONETO on piano and Marie-Laure GARNIER on soprano vocals, followed by a prestigious cocktail dinner.

L’événement Festival La Charente chante et s’enchante dîner concert prestige Musique au coeur des voix Villebois-Lavalette a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme du Sud Charente