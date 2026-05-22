Festival La Charente Chante et s’Enchante Musique au Coeur des Voix Villebois-Lavalette
Festival La Charente Chante et s’Enchante Musique au Coeur des Voix Villebois-Lavalette lundi 15 juin 2026.
Villebois-Lavalette
Festival La Charente Chante et s’Enchante Musique au Coeur des Voix
chateau de Villebois-Lavalette Villebois-Lavalette Charente
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
la place de concert
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15 19:00:00
fin : 2026-06-15 19:00:00
Date(s) :
2026-06-15
Le festival la Charente chante et s’enchante pour Musique au cœur des voix le 15 juin à 19h, au château de Villebois-Lavalette, duo musicale avec Celia ONETO au piano et Marie Laure GARNIER au chant soprano.
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chateau de Villebois-Lavalette Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 67 19 27 rc.b.organisations@gmail.com
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English : Festival La Charente Chante et s’Enchante Musique au Coeur des Voix
The ‘La Charente chante et s’enchante’ festival presents ‘Musique au cœur des voix’ on 15 June at 7 pm at the Château de Villebois-Lavalette, featuring a musical duo with Celia ONETO on piano and Marie Laure GARNIER on soprano vocals.
L’événement Festival La Charente Chante et s’Enchante Musique au Coeur des Voix Villebois-Lavalette a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme du Sud Charente
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