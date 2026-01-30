Festival La clef dans le sac Contes pour petits et grands

Mézières-en-Brenne Indre

Début : 2026-10-19

fin : 2026-10-23

2026-10-19

Des contes, des histoires, des sourires… bref la vie !Familles

L’équipe d’organisation et les artistes sont heureux de vous retrouver pour cette 15 ème édition du festival, avec des nouveautés, des émotions, et surtout des rires ! Il y en aura pour tous les âges (parce que les spectacles ce n’est pas que pour les enfants !) .

Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 20 28

English :

Tales, stories, smiles… in short, life!

