Festival La Prairie aux livres, Chez Rouquemoute, Nantes

Informations pratiques

Festival La Prairie aux livres 25 – 27 septembre Chez Rouquemoute Loire-Atlantique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T17:00:00+02:00 – 2026-09-25T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-27T11:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:00:00+02:00

Pendant trois jours, maisons d’édition, auteurs, illustrateurs et lecteurs se retrouvent dans une ambiance conviviale et festive pour célébrer la richesse de la création éditoriale.

Ce projet est porté par l’association des commerçants Prairie au Duc, en partenariat avec Unacod, Accoord et Rouquemoute.

:

• une vingtaine de maisons d’édition indépendantes ;

• une programmation culturelle riche et diversifiée ;

• des rencontres et séances de dédicaces avec les auteurs ;

• des animations dans les commerces du quartier ;

• des temps festifs au Bar librairie Chez Rouquemoute.

Pensé comme un événement populaire et accessible, l’entrée est gratuite. Une participation « libre et consciente » est proposée à l’entrée du festival et des ateliers si vous souhaitez soutenir cette initiative culturelle.

Découvrez le programme !

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À l’occasion de leurs 10 ans, les éditions Rouquemoute lancent un nouveau festival dédié au livre et à l’édition indépendante, au cœur du quartier Prairie-au-Duc sur l’île de Nantes

© Nico Glo