Sigean

FESTIVAL LA TEMPORA DA CRUZ

Sigean Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 21:30:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Acclamé sur des scènes prestigieuses comme le Montreux Jazz Festival, le Brasil Summerfest à New York et le Festival de Jazz de Montréal, Da Cruz capte l’essence urbaine et vibrante du Brésil avec des performances intenses et engagées, transportant le public dans un voyage sonore entre groove et messages sociaux puissants. Le groupe est mené par la chanteuse brésilienne Mariana Da Cruz qui incarne l’énergie et la diversité avec un mélange explosif de baile funk, d’afrobeat et d’électro.

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Sigean 11130 Aude Occitanie

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English :

Acclaimed on prestigious stages such as the Montreux Jazz Festival, Brasil Summerfest in New York and the Festival de Jazz de Montréal, Da Cruz captures the vibrant urban essence of Brazil with intense, committed performances, taking audiences on a sonic journey between groove and powerful social messages. The band is led by Brazilian singer Mariana Da Cruz, who embodies energy and diversity with an explosive blend of baile funk, afrobeat and electro.

L’événement FESTIVAL LA TEMPORA DA CRUZ Sigean a été mis à jour le 2026-06-08 par