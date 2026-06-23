Festival La Tête dans les Nuages Phalsbourg
mardi 7 juillet 2026 · Phalsbourg
Informations pratiques
Phalsbourg
Festival La Tête dans les Nuages
Château d’Einhartshausen Phalsbourg Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-07-07 16:00:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Une fête pour tous et gratuite ! Des spectacles, des ateliers et de la musique! Et sur place, des jeux en bois, des tables à bulles, l’observatoire du ciel, le coin goûter et la boutique.
Spectacles La liseuse de bonne aventure et Les catastrophiques expériences du sorcier Almamimax
Buvette et petite restauration sur place.
Repli à la salle des fêtes en cas de pluie.Tout public
0 .
Château d’Einhartshausen Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 6 83 19 31 98 contact@en-musique.fr
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English :
A free festival for everyone! Shows, workshops, and music! And on-site: wooden games, bubble tables, the sky observatory, the snack corner, and the gift shop.
Performances: The Fortune Teller and The Catastrophic Experiments of the Wizard Almamimax
Refreshments and light snacks available on site.
The event will be moved to the community hall in case of rain.
L’événement Festival La Tête dans les Nuages Phalsbourg a été mis à jour le 2026-06-23 par OT PAYS DE PHALSBOURG
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