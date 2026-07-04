Informations pratiques

Béziers

FESTIVAL LANGUEDEROCK

rue Cesária Évora Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-25

Une programmation explosive mêlant têtes d’affiche et découvertes rock, métal, punk et grunge pour deux soirées de concerts intenses à Béziers.

Le Languederock Festival investit Zinga Zanga à Béziers pour deux soirées dédiées au rock sous toutes ses formes. Cette nouvelle édition réunira des figures incontournables de la scène française et des groupes émergents.

Au programme Lofofora, référence du métal alternatif français, The Limiñanas et leur rock psychédélique reconnu à l’international, ainsi que LocoMuerte, Storm Orchestra, Grandma’s Ashes, Not Scientists, Ashen, Kartage et Mutt Fish, qui apporteront chacun leur univers entre punk, metal, garage, grunge et rock alternatif.

Deux jours de concerts, de découvertes et d’énergie dans une ambiance conviviale qui fera vibrer Béziers au rythme du rock. .

rue Cesária Évora Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36

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English :

An explosive lineup combining headliners and up-and-coming acts: rock, metal, punk, and grunge for two nights of intense concerts in Béziers.

L’événement FESTIVAL LANGUEDEROCK Béziers a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34