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FESTIVAL LANGUEDEROCK PASS 2 JOURS – PASS 2 JOURS ZINGA ZANGA Beziers

FESTIVAL LANGUEDEROCK PASS 2 JOURS – PASS 2 JOURS ZINGA ZANGA Beziers

FESTIVAL LANGUEDEROCK PASS 2 JOURS – PASS 2 JOURS ZINGA ZANGA Beziers vendredi 25 septembre 2026.

Lieu : ZINGA ZANGA

Adresse : Traverse de Colombiers

Ville : 34500 Beziers

Département : 34

Début : 2026-09-25

Fin : 2026-09-25

Heure de début : 00:00

FESTIVAL LANGUEDEROCK PASS 2 JOURS – PASS 2 JOURS Début : 2026-09-25 à 00:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

ZINGA ZANGA Traverse de Colombiers 34500 Beziers 34

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