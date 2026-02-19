Festival l’Ascension de l’Art 2026

Aubeterre-sur-Dronne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 11:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Le festival L’Ascension de l’Art vous invite à Aubeterre-sur-Dronne une trentaine d’artistes exposent dans une vingtaine de lieux publics et privés du village, avec démonstrations, performances et découvertes artistiques pendant 4 jours.

Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 47 43 animaubeterre16@gmail.com

English : Festival l’Ascension de l’Art 2026

The L’Ascension de l’Art festival invites you to Aubeterre-sur-Dronne: some thirty artists exhibit in twenty public and private venues in the village, with demonstrations, performances and artistic discoveries over 4 days.

