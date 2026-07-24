Informations pratiques

Sausset-les-Pins

Festival Latino Tropi Cuba

Vendredi 28 août 2026 à partir de 17h. Môle du port Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 17:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Sous les couleurs de VAMOS A BAILLAR avec TROPICUBA

Danses latines, salsa-bachata, Kizomba, reggaeton, à partir de 21h30 sur môle du port . .

Môle du port Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 45 60 65

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English :

Under the colors of VAMOS A BAILLAR with TROPICUBA

L’événement Festival Latino Tropi Cuba Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2026-07-24 par Mairie de Sausset-les-Pins