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Festival le chant de la rive #17 Librairie Livres in Room Saint-Pol-de-Léon

Festival le chant de la rive #17 Librairie Livres in Room Saint-Pol-de-Léon mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : Librairie Livres in Room

Adresse : 29 Rue du Général Leclerc

Ville : 29250 Saint-Pol-de-Léon

Département : Finistère

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Saint-Pol-de-Léon

Festival le chant de la rive #17

Librairie Livres in Room 29 Rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 17:30:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

En prélude au festival, Elise Kermanac’h et Laurent Wagschal présenteront la programmation et proposent un mini-concert de piano à quatre mains.

Festival le chant de la rive
17ème édition 8 concerts du 25 au 31 juillet 2026
sam 25/07 20h30 Armenian Piano Trio
dim 26/07 18h L’Heure bleue
lun 27/07 15h Scène ouverte
lun 27/07 20h30 Musique de chambre avec clarinette
mer 29/07 20h30 Soirée Mozart
jeu 30/07 20h30 Quatuor avec piano
ven 31/07 20h30 Récital de piano   .

Librairie Livres in Room 29 Rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 6 63 37 03 18 

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English : Festival le chant de la rive #17

L’événement Festival le chant de la rive #17 Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-05-09 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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