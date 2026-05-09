Festival le chant de la rive #17 Librairie Livres in Room Saint-Pol-de-Léon

Saint-Pol-de-Léon

Festival le chant de la rive #17

Librairie Livres in Room 29 Rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 17:30:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

En prélude au festival, Elise Kermanac’h et Laurent Wagschal présenteront la programmation et proposent un mini-concert de piano à quatre mains.

Festival le chant de la rive

17ème édition 8 concerts du 25 au 31 juillet 2026

sam 25/07 20h30 Armenian Piano Trio

dim 26/07 18h L’Heure bleue

lun 27/07 15h Scène ouverte

lun 27/07 20h30 Musique de chambre avec clarinette

mer 29/07 20h30 Soirée Mozart

jeu 30/07 20h30 Quatuor avec piano

ven 31/07 20h30 Récital de piano .

Librairie Livres in Room 29 Rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 6 63 37 03 18

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English : Festival le chant de la rive #17

L’événement Festival le chant de la rive #17 Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-05-09 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX