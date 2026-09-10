AGENDA · Labège
Festival le jour qui conte : Masterclass avec Colette Migné, Médiathèque La Passerelle, Labège
jeudi 1 octobre 2026 · Médiathèque La Passerelle · Labège
Informations pratiques
Festival le jour qui conte : Masterclass avec Colette Migné Jeudi 1 octobre, 10h00 Médiathèque La Passerelle Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-01T10:00:00+02:00 – 2026-10-01T11:30:00+02:00
Fin : 2026-10-01T10:00:00+02:00 – 2026-10-01T11:30:00+02:00
Médiathèque La Passerelle 15 rue de l’Autan 31670 Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-ondes-31/evenements/le-jour-qui-conte-2026 »}]
La conteuse Colette Migné parle de son art. #conte #SPECTACLE
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