Festival le jour qui conte : Masterclass avec Colette Migné, Médiathèque La Passerelle, Labège

Informations pratiques

Festival le jour qui conte : Masterclass avec Colette Migné Jeudi 1 octobre, 10h00 Médiathèque La Passerelle Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-01T10:00:00+02:00 – 2026-10-01T11:30:00+02:00

Fin : 2026-10-01T10:00:00+02:00 – 2026-10-01T11:30:00+02:00

Médiathèque La Passerelle 15 rue de l’Autan 31670 Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-ondes-31/evenements/le-jour-qui-conte-2026 »}]

La conteuse Colette Migné parle de son art. #conte #SPECTACLE