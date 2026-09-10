Journée chantiers ouverts : la future Station Labège Madron, Labège Madron – Future station de la ligne C de métro, Labège

Informations pratiques

Journée chantiers ouverts : la future Station Labège Madron Samedi 19 septembre, 10h00 Labège Madron – Future station de la ligne C de métro Haute-Garonne

Accès libre et gratuit, sans réservation. Tenue règlementaire : manches longues, pantalon et chaussures plates et fermées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Tisséo Ingénierie renouvelle sa Journée Chantiers Ouverts en permettant au grand public de découvrir 4 chantiers de la ligne C et de la connexion ligne B : Blagnac, Bonnefoy, Limayrac – Cité de l’Espace et Labège Madron.

À Labège Madron, visitez une station spectaculaire entre ciel et rails : montez sur les quais des lignes C et B, approchez au plus près des viaducs de ces futures lignes, explorez les locaux techniques et découvrez une station de la connexion ligne B avant sa mise en service.

Labège Madron – Future station de la ligne C de métro Rue du commerce, 31670 Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie https://www.projetsmetro.tisseo.fr/ https://www.linkedin.com/company/smat/;https://www.instagram.com/tisseo_officiel/;https://x.com/tisseo_officiel;https://www.youtube.com/c/Tiss%C3%A9o_officiel;https://www.facebook.com/tisseo.officiel/ La ligne C desservira en 2028 21 stations sur 27km, reliant Colomiers à Labège en passant par le centre ville de Toulouse.

La connexion ligne B offrira un prolongement de 2 nouvelles stations à la ligne B actuelle, pour un nouveau terminus à Labège Madron.

La future station aérienne Labège Madron, future correspondance entre les lignes B et C, est en cours de construction. Lieu accessible en transports en commun : bus 79, 80, 204

Tisséo Ingénierie renouvelle sa Journée Chantiers Ouverts en permettant au grand public de découvrir 4 chantiers de la ligne C et de la connexion ligne B : Blagnac, Bonnefoy, Limayrac – Cité de et :…

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