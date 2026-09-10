JOURNÉE DU PATRIMOINE LABÈGE rue de la croix rose Labège
dimanche 20 septembre 2026 · rue de la croix rose · Labège
Informations pratiques
Labège
JOURNÉE DU PATRIMOINE LABÈGE
rue de la croix rose Mairie de Labège Labège Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:15:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
A l’occasion des journées européennes du patrimoine, Labège vous fait découvrir son nouveau parcours patrimoine de neufs panneaux pour déambuler dans la commune et en apprendre davantage sur elle.
**Evénements et visites libres Tout public**
• De 10h à 12h puis de 15h à 17h ouverture de l’église avec accueil des visiteurs
• À 15h30 visite guidée de l’Eglise
• De 11h15 à 11h25 Lectures Semelles de plumes Jardins de Christine (jardins de la Maison Salvan)
• De 11h45 à 12h15 Chants occitans par l’association Transmission de chants occitans, en partenariat avec l’association Ondes et l’association Semelles de plumes Parc de Labège
• À 12h15 Inauguration du parcours patrimoine Parc de Labège
• De 14h30 à 14h50 Association Ondes Les contes du Lauragais Parc de Labège.
**Evénements avec inscription**
**- 9h15-11h45 visite commentée du parcours du patrimoine**
Rendez-vous devant la mairie
Adultes et adolescents
Gratuit
_Inscription obligatoire (places limitées) 05 62 88 35 27 [mediatheque.labege@wanadoo.fr](mailto:mediatheque.labege@wanadoo.fr)_
– **10h30-11h30 Atelier et médiation autour de l’affiche “Charivari” de l’artiste Camille Lavaud Benito.**
Maison Salvan
Familles en duos, enfants de 4 à 7 ans
Gratuit
_Inscription obligatoire (places limitées) 05 62 88 35 27 [mediatheque.labege@wanadoo.fr](mailto:mediatheque.labege@wanadoo.fr)_
**Visite libre animée par le CMJ**
• De 15h00 à 17h00 Visite libre du parcours au centre-ville “en mode quiz” animée par les jeunes du conseil municipal des jeunes ; départs échelonnés possibles ; inscription des équipes près du panneau un Parc de Labège. Récompense à l’arrivée. .
rue de la croix rose Mairie de Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 88 35 27 mediatheque.labege@wanadoo.fr
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English :
To celebrate European Heritage Days, Labège invites you to explore its new heritage trail, featuring nine informational panels, as you stroll through the town and learn more about it.
L’événement JOURNÉE DU PATRIMOINE LABÈGE Labège a été mis à jour le 2026-09-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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