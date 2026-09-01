UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sermentizon

Festival Le piano d’Aulteribe Concerts surprise château d’Aulteribe Sermentizon

samedi 26 septembre 2026 · château d'Aulteribe · Sermentizon

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
château d'Aulteribe
Adresse
Château d'Aulteribe
Ville
63120 Sermentizon
Département
Puy-de-Dôme
Tarif
9 Tarif réduit moins de 18 ans

Sermentizon

Festival Le piano d’Aulteribe Concerts surprise

château d’Aulteribe Château d’Aulteribe Sermentizon Puy-de-Dôme

Tarif : – – 9 EUR

Tarif réduit
moins de 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 19:00:00
fin : 2026-09-26 20:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Concert surprise pour les 10 ans du festival
À deux, quatre ou six mains… sur quatre-vingt cinq touches.
Avec Marie Vermeulin, Wilhem Latchoumia, Vittorio Forte
  .

château d’Aulteribe Château d’Aulteribe Sermentizon 63120 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 53 14 55  chateau-aulteribe@monuments-nationaux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Surprise Concert for the Festival’s 10th Anniversary
%C0 Two, four, or six hands… on eighty-five keys.
Featuring Marie Vermeulin, Wilhem Latchoumia, and Vittorio Forte

L’événement Festival Le piano d’Aulteribe Concerts surprise Sermentizon a été mis à jour le 2026-08-06 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez

À voir aussi à Sermentizon (Puy-de-Dôme)