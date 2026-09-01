Festival Le piano d’Aulteribe Concerts surprise château d’Aulteribe Sermentizon
samedi 26 septembre 2026 · château d'Aulteribe · Sermentizon
Informations pratiques
Sermentizon
Festival Le piano d’Aulteribe Concerts surprise
château d’Aulteribe Château d’Aulteribe Sermentizon Puy-de-Dôme
Tarif : – – 9 EUR
Tarif réduit
moins de 18 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 19:00:00
fin : 2026-09-26 20:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Concert surprise pour les 10 ans du festival
À deux, quatre ou six mains… sur quatre-vingt cinq touches.
Avec Marie Vermeulin, Wilhem Latchoumia, Vittorio Forte
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château d’Aulteribe Château d’Aulteribe Sermentizon 63120 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 53 14 55 chateau-aulteribe@monuments-nationaux.fr
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English :
Surprise Concert for the Festival’s 10th Anniversary
%C0 Two, four, or six hands… on eighty-five keys.
Featuring Marie Vermeulin, Wilhem Latchoumia, and Vittorio Forte
L’événement Festival Le piano d’Aulteribe Concerts surprise Sermentizon a été mis à jour le 2026-08-06 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez
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