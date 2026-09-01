Festival Le piano d’Aulteribe récital de Marie Vermeulin château d’Aulteribe Sermentizon
vendredi 25 septembre 2026 · château d'Aulteribe · Sermentizon
Informations pratiques
Sermentizon
Festival Le piano d’Aulteribe récital de Marie Vermeulin
château d’Aulteribe Château d’Aulteribe Sermentizon Puy-de-Dôme
Tarif : – – 9 EUR
Tarif réduit
moins de 18 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 19:00:00
fin : 2026-09-25 20:15:00
Date(s) :
2026-09-25
Avec Das Jahr de Fanny Mendelssohn, Marie Vermeulin nous plonge au cœur d’une œuvre puissante et romantique, où chaque mois devient le reflet d’une saison, d’un paysage intérieur et d’une émotion singulière.
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château d’Aulteribe Château d’Aulteribe Sermentizon 63120 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 53 14 55 chateau-aulteribe@monuments-nationaux.fr
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English :
With Fanny Mendelssohn’s *Das Jahr*, Marie Vermeulin immerses us in the heart of a powerful and romantic work, in which each month reflects a season, an inner landscape, and a unique emotion.
L’événement Festival Le piano d’Aulteribe récital de Marie Vermeulin Sermentizon a été mis à jour le 2026-08-06 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez
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