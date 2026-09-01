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AGENDA · Sermentizon

Festival Le piano d’Aulteribe récital de Marie Vermeulin château d’Aulteribe Sermentizon

vendredi 25 septembre 2026 · château d'Aulteribe · Sermentizon

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
château d'Aulteribe
Adresse
Château d'Aulteribe
Ville
63120 Sermentizon
Département
Puy-de-Dôme
Tarif
9 Tarif réduit moins de 18 ans

Sermentizon

Festival Le piano d’Aulteribe récital de Marie Vermeulin

château d’Aulteribe Château d’Aulteribe Sermentizon Puy-de-Dôme

Tarif : – – 9 EUR

Tarif réduit
moins de 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 19:00:00
fin : 2026-09-25 20:15:00

Date(s) :
2026-09-25

Avec Das Jahr de Fanny Mendelssohn, Marie Vermeulin nous plonge au cœur d’une œuvre puissante et romantique, où chaque mois devient le reflet d’une saison, d’un paysage intérieur et d’une émotion singulière.
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château d’Aulteribe Château d’Aulteribe Sermentizon 63120 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 53 14 55  chateau-aulteribe@monuments-nationaux.fr

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English :

With Fanny Mendelssohn’s *Das Jahr*, Marie Vermeulin immerses us in the heart of a powerful and romantic work, in which each month reflects a season, an inner landscape, and a unique emotion.

L’événement Festival Le piano d’Aulteribe récital de Marie Vermeulin Sermentizon a été mis à jour le 2026-08-06 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez

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