Festival Le piano d’Aulteribe récital de Wilhem Latchoumia château d’Aulteribe Sermentizon
samedi 26 septembre 2026 · château d'Aulteribe · Sermentizon
Informations pratiques
Sermentizon
Festival Le piano d’Aulteribe récital de Wilhem Latchoumia
château d’Aulteribe Château d’Aulteribe Sermentizon Puy-de-Dôme
Tarif : – – 9 EUR
Tarif réduit
moins de 18 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 16:00:00
fin : 2026-09-26 17:15:00
Date(s) :
2026-09-26
Véritable sculpteur de sons, le charismatique Wilhem Latchoumia façonne chacun de ses récitals en une expérience unique, où chaque œuvre semble renaître sous ses doigts, portée par une liberté et une imagination saisissantes.
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château d’Aulteribe Château d’Aulteribe Sermentizon 63120 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 53 14 55 sylvie.bergougnoux@monuments-nationaux.fr
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English :
A true sculptor of sound, the charismatic Wilhem Latchoumia shapes each of his recitals into a unique experience, where every piece seems to be reborn under his fingers, carried by a striking sense of freedom and imagination.
L’événement Festival Le piano d’Aulteribe récital de Wilhem Latchoumia Sermentizon a été mis à jour le 2026-08-06 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez
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