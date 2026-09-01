Festival Le piano d’Aulteribe récital d’Akiko Ebi château d’Aulteribe Sermentizon
jeudi 24 septembre 2026 · château d'Aulteribe · Sermentizon
Informations pratiques
Sermentizon
Festival Le piano d’Aulteribe récital d’Akiko Ebi
château d’Aulteribe Château d’Aulteribe Sermentizon Puy-de-Dôme
Tarif : – – 9 EUR
Tarif réduit
moins de 18 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 19:00:00
fin : 2026-09-24 20:15:00
Date(s) :
2026-09-24
Pianiste franco-japonaise de renommée internationale, Akiko Ebi séduit par un jeu d’une profonde sincérité, où la virtuosité s’efface toujours au service de l’émotion musicale. Sous ses doigts de velours, nous écouterons Frédéric Chopin et Erik Satie.
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château d’Aulteribe Château d’Aulteribe Sermentizon 63120 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 53 14 55 chateau-aulteribe@monuments-nationaux.fr
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English :
An internationally renowned Franco-Japanese pianist, Akiko Ebi captivates audiences with her deeply sincere playing, in which virtuosity always takes a back seat to musical emotion. Under her velvety fingers, we will hear works by Frédéric Chopin and Erik Satie.
L’événement Festival Le piano d’Aulteribe récital d’Akiko Ebi Sermentizon a été mis à jour le 2026-08-06 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez
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