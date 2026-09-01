UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sermentizon

Festival Le piano d’Aulteribe récital d’Akiko Ebi château d’Aulteribe Sermentizon

jeudi 24 septembre 2026 · château d'Aulteribe · Sermentizon

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
château d'Aulteribe
Adresse
Château d'Aulteribe
Ville
63120 Sermentizon
Département
Puy-de-Dôme
Tarif
9 Tarif réduit moins de 18 ans

Sermentizon

Festival Le piano d’Aulteribe récital d’Akiko Ebi

château d’Aulteribe Château d’Aulteribe Sermentizon Puy-de-Dôme

Tarif : – – 9 EUR

Tarif réduit
moins de 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 19:00:00
fin : 2026-09-24 20:15:00

Date(s) :
2026-09-24

Pianiste franco-japonaise de renommée internationale, Akiko Ebi séduit par un jeu d’une profonde sincérité, où la virtuosité s’efface toujours au service de l’émotion musicale. Sous ses doigts de velours, nous écouterons Frédéric Chopin et Erik Satie.
  .

château d’Aulteribe Château d’Aulteribe Sermentizon 63120 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 53 14 55  chateau-aulteribe@monuments-nationaux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An internationally renowned Franco-Japanese pianist, Akiko Ebi captivates audiences with her deeply sincere playing, in which virtuosity always takes a back seat to musical emotion. Under her velvety fingers, we will hear works by Frédéric Chopin and Erik Satie.

L’événement Festival Le piano d’Aulteribe récital d’Akiko Ebi Sermentizon a été mis à jour le 2026-08-06 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez

À voir aussi à Sermentizon (Puy-de-Dôme)