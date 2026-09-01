Festival Le piano d’Aulteribe récital de Vittorio Forte château d’Aulteribe Sermentizon
dimanche 27 septembre 2026 · château d'Aulteribe · Sermentizon
Informations pratiques
Sermentizon
Festival Le piano d’Aulteribe récital de Vittorio Forte
château d’Aulteribe Château d’Aulteribe Sermentizon Puy-de-Dôme
Tarif : – – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 16:30:00
fin : 2026-09-27 17:45:00
Date(s) :
2026-09-27
Si le piano pouvait chanter, il emprunterait sans doute les mains de Vittorio Forte. Sous les doigts du pianiste italien, chaque note respire, chaque phrase s’anime avec une intensité et une poésie rares.
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château d’Aulteribe Château d’Aulteribe Sermentizon 63120 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 53 14 55 chateau-aulteribe@monuments-nationaux.fr
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English :
If the piano could sing, it would undoubtedly borrow Vittorio Forte’s hands. Under the Italian pianist’s fingers, every note breathes, and every phrase comes to life with rare intensity and poetry.
L’événement Festival Le piano d’Aulteribe récital de Vittorio Forte Sermentizon a été mis à jour le 2026-08-06 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez
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