Festival Le Printemps des Loupiots Aÿ-Champagne, Epernay, Tours-sur-Marne Aÿ-Champagne

Aÿ-Champagne, Epernay, Tours-sur-Marne 5 Rue de la Liberté Aÿ-Champagne Marne

Début : 2026-03-25

fin : 2026-04-19

2026-03-25

Tout public

Le festival Le printemps des Loupiots fait son retour, du 25 mars au 19 avril 2026, sur le territoire de la Grande Vallée de la Marne et du bassin sparnacien.

En association avec 11 structures culturelles du territoire, le festival dédié au jeune public (de 0 à 6 ans), proposer aux familles durant trois semaines des spectacles, expositions, visites, ateliers parents-enfants…

Retrouvez nos spectacles Karl, Les bedaines de coton, nuages et Au fond des mers sur notre billetterie en ligne MJC Intercommunale Billetterie officielle .

