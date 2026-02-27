Festival Le Printemps des Loupiots Aÿ-Champagne, Epernay, Tours-sur-Marne Aÿ-Champagne
Festival Le Printemps des Loupiots Aÿ-Champagne, Epernay, Tours-sur-Marne Aÿ-Champagne mercredi 25 mars 2026.
Festival Le Printemps des Loupiots
Aÿ-Champagne, Epernay, Tours-sur-Marne 5 Rue de la Liberté Aÿ-Champagne Marne
Tarif : 0 – 0 – 11 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-03-25
Tout public
Le festival Le printemps des Loupiots fait son retour, du 25 mars au 19 avril 2026, sur le territoire de la Grande Vallée de la Marne et du bassin sparnacien.
En association avec 11 structures culturelles du territoire, le festival dédié au jeune public (de 0 à 6 ans), proposer aux familles durant trois semaines des spectacles, expositions, visites, ateliers parents-enfants…
Retrouvez nos spectacles Karl, Les bedaines de coton, nuages et Au fond des mers sur notre billetterie en ligne MJC Intercommunale Billetterie officielle .
Aÿ-Champagne, Epernay, Tours-sur-Marne 5 Rue de la Liberté Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival Le Printemps des Loupiots
L’événement Festival Le Printemps des Loupiots Aÿ-Champagne a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de tourisme Epernay en Champagne