Festival Le Printemps des Rues – 29e édition 10, 18e et 19e arrondissements Paris

Nous sommes ravi.e.s de vous annoncer le retour du Printemps des Rues pour sa 29e édition !

Les samedi 30 et dimanche 31 mai 2026, Le Printemps des Rues vous invite à découvrir différents spectacles d’arts de rue, gratuits et ouverts à toustes dans les 10e, 18e et 19e arrondissements de Paris.

Au programme : théâtre, cirque, danse, concert, clown, installation et bien plus encore…

Les compagnies de cette année :

MELAMPO / JUSQU’À MAINTENANT / CIRQUE AU CARRÉ / GRAND COLOSSAL THÉÂTRE (LE) / MANOLO ALCÁNTARA (CIE) / QUARTET BUCCAL / HUMAINS GAUCHES (LES) / F COMPAGNIE (LA) / VAGUES TRANQUILLES (LES) / ACIDU / CARNA

Nous sommes impatient·e·s de vous retrouver pour ce rendez-vous artistique, festif et citoyen afin de célébrer le printemps et la créativité des arts de la rue !

Le samedi 30 mai, les spectacles se déroulent dans les 18e et 19e arrondissements de Paris.

Les spectacles du 19e sont accessibles à pied depuis le 18e, et inversement ! Comptez 20 minutes à pied.

Le dimanche 31 mai, les spectacles se déroulent dans le 10e arrondissement de Paris.

Retrouvez toutes les informations relatives au festival sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux.

Le festival Le Printemps des Rues est organisé par l’association Le Temps des Rues, 35 rue de l’Aqueduc, 75010 Paris

Les samedi 30 et dimanche 31 mai 2026, Le Printemps des Rues vous invite à découvrir différents spectacles d’arts de rue, gratuits et ouverts à toustes dans les 10e, 18e et 19e arrondissements de Paris.

Du samedi 30 mai 2026 au dimanche 31 mai 2026 :

gratuit

Spectacles gratuits et ouverts à toustes !

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-01T01:59:59+02:00

Date(s) :

10, 18e et 19e arrondissements 10, 18e et 19e arrondissements 75 000 Paris

https://www.leprintempsdesrues.com/ https://www.facebook.com/LePrintempsDesRues/ https://www.facebook.com/LePrintempsDesRues/



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