Festival Lectures en Cimes Atelier couture marque-pages Villarembert
dimanche 23 août 2026 · Villarembert
Informations pratiques
Villarembert
Festival Lectures en Cimes Atelier couture marque-pages
Front de neige Villarembert Savoie
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Initiez-vous à la couture créative avec Lucy-Lise et réalisez un marque-page en tissu unique pour accompagner toutes vos lectures.
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Front de neige Villarembert 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 83 04 04 info@le-corbier.com
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English :
Get started with creative sewing with Lucy-Lise and make a unique fabric bookmark to accompany all your reading.
L’événement Festival Lectures en Cimes Atelier couture marque-pages Villarembert a été mis à jour le 2026-07-17 par Corbier Tourisme
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