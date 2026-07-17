Informations pratiques

Villarembert

Festival Lectures en Cimes Atelier livre pop-up

Front de neige Villarembert Savoie

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 11:00:00

fin : 2026-08-23 13:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Découvrez l’univers du pop-up avec Florence et réalisez une carte ou un mini-livre animé sur le thème des animaux de montagne. Un atelier créatif à partager en famille.

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Front de neige Villarembert 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 83 04 04 info@le-corbier.com

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English : Lectures en Cimes Festival Pop-Up Book Workshop

Discover the world of pop-up art with Florence and create a card or a pop-up mini-book on the theme of mountain animals. A creative workshop the whole family can enjoy together.

L’événement Festival Lectures en Cimes Atelier livre pop-up Villarembert a été mis à jour le 2026-07-17 par Corbier Tourisme