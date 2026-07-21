Informations pratiques

Villarembert

Festival Lectures en Cimes Atelier Où vas-tu marmottes

Front de neige Villarembert Savoie

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Réalisez un décor de terrier et donnez vie à une marmotte grâce à un ingénieux système aimanté. Un atelier ludique et créatif pour découvrir les animaux de montagne en s’amusant.

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Front de neige Villarembert 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 83 04 04 info@le-corbier.com

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English :

Build a burrow display and bring a marmot to life using an ingenious magnetic system. A fun and creative workshop where you can learn about mountain animals while having fun.

L’événement Festival Lectures en Cimes Atelier Où vas-tu marmottes Villarembert a été mis à jour le 2026-07-21 par Corbier Tourisme