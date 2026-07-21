Festival Lectures en Cimes Atelier Où vas-tu marmottes Villarembert
dimanche 23 août 2026 · Villarembert
Informations pratiques
Villarembert
Festival Lectures en Cimes Atelier Où vas-tu marmottes
Front de neige Villarembert Savoie
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Réalisez un décor de terrier et donnez vie à une marmotte grâce à un ingénieux système aimanté. Un atelier ludique et créatif pour découvrir les animaux de montagne en s’amusant.
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Front de neige Villarembert 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 83 04 04 info@le-corbier.com
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English :
Build a burrow display and bring a marmot to life using an ingenious magnetic system. A fun and creative workshop where you can learn about mountain animals while having fun.
L’événement Festival Lectures en Cimes Atelier Où vas-tu marmottes Villarembert a été mis à jour le 2026-07-21 par Corbier Tourisme
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