Festival Lectures en Cimes Randonnée au crépuscule Le Corbier Villarembert

Informations pratiques

Villarembert

Festival Lectures en Cimes Randonnée au crépuscule

Le Corbier 461 Promenade du Front de Neige Villarembert Savoie

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 18:00:00

fin : 2026-08-22 22:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Partez en randonnée en fin de journée jusqu’au Col de la Chal. Après un pique-nique tiré du sac, profitez de la lecture d’un extrait de Malédiction Royale par son autrice, Emi Red, suivie d’un temps d’échange. Retour vers la station aux flambeaux.

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Le Corbier 461 Promenade du Front de Neige Villarembert 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 83 04 04 info@le-corbier.com

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English : Lectures en Cimes Festival Hike at Dusk

Go for a hike at the end of the day to the Col de la Chal. After a picnic lunch from your backpack, enjoy a reading of an excerpt from *Malédiction Royale* by its author, Emi Red, followed by a discussion. Return to the resort by torchlight.

L’événement Festival Lectures en Cimes Randonnée au crépuscule Villarembert a été mis à jour le 2026-07-17 par Corbier Tourisme