Festival Lectures en Cimes Randonnée au crépuscule Le Corbier Villarembert
samedi 22 août 2026 · Le Corbier · Villarembert
Informations pratiques
Villarembert
Festival Lectures en Cimes Randonnée au crépuscule
Le Corbier 461 Promenade du Front de Neige Villarembert Savoie
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 18:00:00
fin : 2026-08-22 22:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Partez en randonnée en fin de journée jusqu’au Col de la Chal. Après un pique-nique tiré du sac, profitez de la lecture d’un extrait de Malédiction Royale par son autrice, Emi Red, suivie d’un temps d’échange. Retour vers la station aux flambeaux.
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Le Corbier 461 Promenade du Front de Neige Villarembert 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 83 04 04 info@le-corbier.com
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English : Lectures en Cimes Festival Hike at Dusk
Go for a hike at the end of the day to the Col de la Chal. After a picnic lunch from your backpack, enjoy a reading of an excerpt from *Malédiction Royale* by its author, Emi Red, followed by a discussion. Return to the resort by torchlight.
L’événement Festival Lectures en Cimes Randonnée au crépuscule Villarembert a été mis à jour le 2026-07-17 par Corbier Tourisme
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