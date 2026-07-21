Informations pratiques

Villarembert

Festival Lectures en Cimes

Salle Atlas Villarembert Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 10:30:00

fin : 2026-08-23 12:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Participez à un atelier d’écriture créative animé par Sarah et découvrez ses secrets pour écrire l’amour et transmettre des émotions. Jeux d’écriture, inspiration et convivialité seront au rendez-vous !

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Salle Atlas Villarembert 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 83 04 04 info@le-corbier.com

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English :

Join a creative writing workshop led by Sarah and discover her secrets for writing about love and conveying emotions. Expect writing exercises, inspiration, and a friendly atmosphere!

L’événement Festival Lectures en Cimes Villarembert a été mis à jour le 2026-07-21 par Corbier Tourisme