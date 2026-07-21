Festival Lectures en Cimes Villarembert
dimanche 23 août 2026 · Villarembert
Informations pratiques
Villarembert
Festival Lectures en Cimes
Salle Atlas Villarembert Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 10:30:00
fin : 2026-08-23 12:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Participez à un atelier d’écriture créative animé par Sarah et découvrez ses secrets pour écrire l’amour et transmettre des émotions. Jeux d’écriture, inspiration et convivialité seront au rendez-vous !
.
Salle Atlas Villarembert 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 83 04 04 info@le-corbier.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join a creative writing workshop led by Sarah and discover her secrets for writing about love and conveying emotions. Expect writing exercises, inspiration, and a friendly atmosphere!
L’événement Festival Lectures en Cimes Villarembert a été mis à jour le 2026-07-21 par Corbier Tourisme
À voir aussi à Villarembert (Savoie)
- Be Fort ! Préparez votre trail avant de le courir. Office de Tourisme Le Corbier Villarembert 6 août 2026
- 2e édition Trail du Corbier Domaine Les Sybelles® Le Corbier Villarembert 8 août 2026
- Festival Lectures en Cimes Villarembert 21 août 2026
- Festival Lecture en Cimes Soirée d’ouverture Villarembert 21 août 2026
- Festival Lectures en Cimes Séances de dédicaces Villarembert 22 août 2026