Festival les AnthropoScènes Visite commentée Domestique ou sauvage ? Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon

Vernon

Festival les AnthropoScènes Visite commentée Domestique ou sauvage ?

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Cette visite se découpe en quatre étapes à travers les collections du musée Blanche Hoschedé-Monet, autour d’un thème central ce que la peinture nous révèle de notre relation à la nature et aux animaux. Les oeuvres exposées s’inscrivent dans une longue histoire artistique et un contexte culturel riche, que la visite commentée et l’usage de tablettes permettent de mettre en perspective. Paysages magnifiés parce que domestiqués, jardins idéalisés, fascination pour certaines espèces et effacement de la majorité d’entre elles ces représentations traduisent moins une observation du réel qu’elles ne reflètent nos constructions culturelles. Les animaux, jusque dans les toiles inspirées du Livre de la jungle, apparaissent ainsi moins comme des sujets en eux-mêmes que comme des miroirs de nos questions et de nos angoisses. .

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05 musee@vernon27.fr

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L’événement Festival les AnthropoScènes Visite commentée Domestique ou sauvage ? Vernon a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération