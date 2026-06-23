Festival les Cultures du Monde Défilé nocturne Gannat
vendredi 24 juillet 2026 · Gannat
Informations pratiques
Gannat
Festival les Cultures du Monde Défilé nocturne
Champs de Foire Gannat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Le Festival des Cultures du Monde illumine les rues avec son traditionnel défilé nocturne. Dans une ambiance festive et chaleureuse, les groupes invités déambulent au rythme des musiques du monde, vêtus de leurs costumes traditionnels.
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Champs de Foire Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 66 30
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English :
The World Cultures Festival lights up the streets with its traditional nighttime parade. In a warm and festive atmosphere, the invited groups parade through the streets to the rhythm of world music, dressed in their traditional costumes.
L’événement Festival les Cultures du Monde Défilé nocturne Gannat a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme Val de Sioule
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