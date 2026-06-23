Festival les Cultures du monde Spectacle de danse Gannat
Festival les Cultures du monde Spectacle de danse Gannat samedi 25 juillet 2026.
Gannat
Festival les Cultures du monde Spectacle de danse
Champs de Foire Gannat Allier
Tarif : 14 – 14 – 22 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:45:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Le spectacle de danse du Festival des Cultures du Monde met à l’honneur la richesse et la diversité des expressions artistiques venues des quatre coins du globe.
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Champs de Foire Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 66 30
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English :
The dance performance at the Festival of World Cultures showcases the richness and diversity of artistic expressions from all corners of the globe.
L’événement Festival les Cultures du monde Spectacle de danse Gannat a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme Val de Sioule
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