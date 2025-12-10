Festival Les détours métaphoniques à Saint-Salvadou Saint Salvadou, Le Bas Ségala

Festival Les détours métaphoniques à Saint-Salvadou

Saint Salvadou, Le Bourg Le Bas Ségala Aveyron

Début : Vendredi 2026-07-10

fin : 2026-07-12

Festival Populaire & Déjanté de Musique Classique. Chaque année au début de Juillet, une constellation d’artistes et de bénévoles issus d’univers très variés se forme a Saint-Salvadou pour une intense semaine de résidence et de festivités.

À l’occasion de cette 13e édition nommée Debout les Geeks , le Chant des Serènes vous invitera à jouer la musique classique dialoguera avec les sons 8-bits des univers numériques et des légendes du jeu vidéo.

Orchestres élégants, références informatiques, culture internet et technologies immersives s’entremêleront pour offrir un festival audacieux, festif et connecté. .

Saint Salvadou, Le Bourg Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 9 80 52 24 59 lechantdesserenes@gmail.com

English :

Festival Populaire & Déjanté de Musique Classique. Every year at the start of July, a constellation of artists and performers from a wide variety of backgrounds gather in Saint-Salvadou for an intense week of residency and festivities.

