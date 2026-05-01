Chavaniac-Lafayette

Festival | Les escales brivadoises

1 allée de l’Hermione Chavaniac-Lafayette Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Une soirée enchantée au château ! Au programme Concert dans les jardins Vivaldi Violons au fil des roses + visites guidées. Réservation obligatoire sur escalesbrivadoises.fr

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1 allée de l’Hermione Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes departement@hauteloire.fr

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English :

An enchanted evening at the château! Program: Concert in the Vivaldi gardens Violins and roses + guided tours. Reservations required on escalesbrivadoises.fr

L’événement Festival | Les escales brivadoises Chavaniac-Lafayette a été mis à jour le 2026-05-05 par Communauté de communes des rives Haut-Allier