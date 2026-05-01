Festival | Les escales brivadoises Chavaniac-Lafayette
Festival | Les escales brivadoises Chavaniac-Lafayette samedi 23 mai 2026.
Chavaniac-Lafayette
Festival | Les escales brivadoises
1 allée de l’Hermione Chavaniac-Lafayette Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Une soirée enchantée au château ! Au programme Concert dans les jardins Vivaldi Violons au fil des roses + visites guidées. Réservation obligatoire sur escalesbrivadoises.fr
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1 allée de l’Hermione Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes departement@hauteloire.fr
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English :
An enchanted evening at the château! Program: Concert in the Vivaldi gardens Violins and roses + guided tours. Reservations required on escalesbrivadoises.fr
L’événement Festival | Les escales brivadoises Chavaniac-Lafayette a été mis à jour le 2026-05-05 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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