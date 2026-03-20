Festival Les Étoiles du Classique Église de Saint-Germain-des-Prés Paris
Festival Les Étoiles du Classique Église de Saint-Germain-des-Prés Paris vendredi 19 juin 2026.
Festival Les Étoiles du Classique
Les voix du chœur : les grands maitres baroques vénitiens
Chœur de la Maîtrise de Paris
Solistes et instrumentistes du CNSMD de Paris
Edwige Parat, direction
Concert du chœur de la Maîtrise de Paris
Le vendredi 19 juin 2026
de 20h00 à 21h30
payant
Lien de réservation à venir
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-19T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-20T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-19T20:00:00+02:00_2026-06-19T21:30:00+02:00
Église de Saint-Germain-des-Prés 3 place Saint-Germain des Prés 75006 Paris
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