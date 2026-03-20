Festival Les Étoiles du Classique Église de Saint-Germain-des-Prés Paris

Festival Les Étoiles du Classique

Les voix du chœur : les grands maitres baroques vénitiens

Chœur de la Maîtrise de Paris

Solistes et instrumentistes du CNSMD de Paris

Edwige Parat, direction

Concert du chœur de la Maîtrise de Paris

Le vendredi 19 juin 2026

de 20h00 à 21h30

payant

Lien de réservation à venir

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-19T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-20T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-19T20:00:00+02:00_2026-06-19T21:30:00+02:00

Église de Saint-Germain-des-Prés 3 place Saint-Germain des Prés 75006 Paris

https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis



Afficher la carte du lieu Église de Saint-Germain-des-Prés et trouvez le meilleur itinéraire

