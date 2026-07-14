Informations pratiques

Falaise

Festival les Faltaisies Damoclès | Cirque inextremis

2 Boulevard de la Libération Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:30:00

fin : 2026-07-24 21:30:00

Date(s) :

2026-07-24

Festival les Faltaisies Damoclès | Cirque Inextremis

Cirque, théâtre, musique, histoires insensées, incroyables ou bien réelles sont à découvrir dans les rues, sites historiques ou naturels de Falaise

Rendez-vous du 21 au 25 juillet pour le Festival Les Faltaisies !

Les artistes de cirque prennent des risques souvent périlleux, déjouent la gravité, bousculent les limites de leur corps et narguent les lois de la physique. Yann Ecauvre a choisi, lui, de partager le poids du risque en invitant le public à s’impliquer avec lui dans les défis proposés.

Muni de poutres immenses de six mètres de long, comme un mikado géant, il provoque son auditoire dans des combinaisons toutes plus instables et imprévisibles les unes que les autres. La peur de la chute engendre le rire et la

catastrophe est évitée.

Ce spectacle interactif et fédérateur a le don de raviver la confiance en soi et en l’autre, de calmer les anticipations négatives et rassurer sur le fait que le pire est souvent évité et qu’on peut y arriver. C’est un booster d’assurance, une leçon de vie par l’expérience partagée, une recherche commune d’équilibre qui passe par le jeu et la joie.

Tout public à partir de 6 ans

20h30 durée de 50 min

Repli sous les Halles en cas de pluie

Point info au Musée des Automates Micro-Folie de Falaise .

2 Boulevard de la Libération Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 02 43

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English : Festival les Faltaisies Damoclès | Cirque inextremis

Les Faltaisies Festival: Damoclès | Cirque Inextremis

L’événement Festival les Faltaisies Damoclès | Cirque inextremis Falaise a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Falaise Suisse Normande