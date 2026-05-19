Festival Les Foliklores Châteauneuf sur Sarthe Châteauneu-sur-Sarthe Les Hauts-d’Anjou

Les Hauts-d’Anjou

Festival Les Foliklores Châteauneuf sur Sarthe

Châteauneu-sur-Sarthe 2 Rue des Fontaines Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 18:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Rendez-vous du 11 au 14 juillet 2026 pour cette 17e édition du festival des cultures du monde. Le 12 juillet, Châteauneuf-sur-Sarthe accueille la troupe venue d’Inde Guru, le temps d’un spectacle à partir de 18h.

Les Foliklores permettent de découvrir des chants et danses traditionnelles de contrées plus ou moins lointaines.

A l’honneur Découvrez les groupes internationaux invités pour la 17e édition ! COLOMBIE FRANCE KENYA MOLDAVIE INDE ECOLE DE SAMBA

Des spectacles de qualité organisés sous couvert du Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d’arts traditionnels.

A l’occasion de ce Festival, la commune de Châteauneuf-sur-Sarthe et l’association les H’Anjoués accueillent la troupe venue d’Inde Guru , le dimanche 12 juillet à partir de 18h, à la salle de l’Entrepôt. Un ensemble folklorique qui vous fera voyager à travers la vaste culture indienne et de ses richesses. .

Châteauneu-sur-Sarthe 2 Rue des Fontaines Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 48 54 65 85 leshanjoues@gmail.com

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English :

The 17th edition of the Festival des Cultures du Monde takes place from July 11 to 14, 2026. On July 12, Châteauneuf-sur-Sarthe welcomes Guru, a troupe from India, for a show starting at 6pm.

L’événement Festival Les Foliklores Châteauneuf sur Sarthe Les Hauts-d’Anjou a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Anjou bleu