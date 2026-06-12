Fête nationale les Hauts d’Anjou Les Hauts-d’Anjou
Fête nationale les Hauts d’Anjou Les Hauts-d’Anjou mardi 14 juillet 2026.
Les Hauts-d’Anjou
Fête nationale les Hauts d’Anjou
Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
La commune des Hauts d’Anjou vous invite à fêter le 14 juillet !
Fête nationale du 14 juillet organisée par les Hauts d’Anjou. Cérémonie du matin suivi d’un vin d’honneur. Pour tous les détails, consulter le site Internet des Hauts-d’Anjou. .
Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@leshautsdanjou.fr
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English :
The town of Hauts d’Anjou invites you to celebrate July 14!
L’événement Fête nationale les Hauts d’Anjou Les Hauts-d’Anjou a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme Anjou bleu
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