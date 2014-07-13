Les Hauts-d’Anjou

Les P’tites Pépites Rencontre fraîcheur le paysan-glacier raconte Champigné

Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 14:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Dans le cadre des P’tites Pépites organisées par l’Office de Tourisme de l’Anjou bleu, Rencontre dans le verger de Maxifruit, à Champigné.

Rencontre et balade avec l’univers de Maxime, paysan glacier. Il échangera sur son parcours, présentera son verger choyé et abondant, qu’il greffe lui-même et méticuleusement entretenu par ses soins et présentera son travail et ses sorbets savoureusement bons. Vous pourrez acheter et tester les sorbets fermiers de Maxifruit pour les déguster ensuite sur place.

Des idées gourmandes et fruitées qui ne manqueront pas de vous rafraîchir !

Lundi 13 juillet à 14h

Durée 1h30

Gratuit

Réservation obligatoire (attention jauge limitée). .

Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

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English :

As part of the P’tites Pépites program organized by the Anjou Bleu Tourist Office, a meeting in the Maxifruit orchard in Champigné.

L’événement Les P’tites Pépites Rencontre fraîcheur le paysan-glacier raconte Champigné Les Hauts-d’Anjou a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme Anjou bleu