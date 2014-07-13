Les P’tites Pépites Rencontre fraîcheur le paysan-glacier raconte Champigné Les Hauts-d’Anjou
Les P’tites Pépites Rencontre fraîcheur le paysan-glacier raconte Champigné Les Hauts-d’Anjou lundi 13 juillet 2026.
Les Hauts-d’Anjou
Les P’tites Pépites Rencontre fraîcheur le paysan-glacier raconte Champigné
Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 14:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Dans le cadre des P’tites Pépites organisées par l’Office de Tourisme de l’Anjou bleu, Rencontre dans le verger de Maxifruit, à Champigné.
Rencontre et balade avec l’univers de Maxime, paysan glacier. Il échangera sur son parcours, présentera son verger choyé et abondant, qu’il greffe lui-même et méticuleusement entretenu par ses soins et présentera son travail et ses sorbets savoureusement bons. Vous pourrez acheter et tester les sorbets fermiers de Maxifruit pour les déguster ensuite sur place.
Des idées gourmandes et fruitées qui ne manqueront pas de vous rafraîchir !
Lundi 13 juillet à 14h
Durée 1h30
Gratuit
Réservation obligatoire (attention jauge limitée). .
Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the P’tites Pépites program organized by the Anjou Bleu Tourist Office, a meeting in the Maxifruit orchard in Champigné.
L’événement Les P’tites Pépites Rencontre fraîcheur le paysan-glacier raconte Champigné Les Hauts-d’Anjou a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme Anjou bleu
À voir aussi à Les Hauts-d'Anjou (Maine-et-Loire)
- Fête de la musique Châteauneuf-sur-Sarthe Les Hauts-d’Anjou 19 juin 2026
- Programmation estivale Guinguette Brissarthe Les Hauts-d’Anjou 20 juin 2026
- Le Piron fait peau neuve L’Étang Les Hauts-d’Anjou 20 juin 2026
- Randonnée Champigné pour une étoile et un espoir Rue du Stade Les Hauts-d’Anjou 21 juin 2026
- Festival du Thomas Ranch Contigné Lieu-dit La Grand-Maison Les Hauts-d’Anjou 26 juin 2026