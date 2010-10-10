Les P’tites Pépites P’tit déj’ paysan à la ferme Contigné Les Hauts-d’Anjou
Les P’tites Pépites P’tit déj’ paysan à la ferme Contigné Les Hauts-d’Anjou mardi 21 juillet 2026.
Les Hauts-d’Anjou
Les P’tites Pépites P’tit déj’ paysan à la ferme Contigné
Lieu-dit La Fosse Neuve Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 09:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Dans le cadre des P’tites Pépites organisées par l’Office de Tourisme de l’Anjou bleu, Petit-déjeuner à la ferme des Brebis Anjouées, à Contigné.
Petit-déjeuner à la ferme avec les Brebis Anjouées ! Dans un cadre exceptionnel et de nature, place à ce moment où le bon excelle en papilles !
Les produits fermiers de la ferme seront à déguster lors d’un petit-déjeuner avec découverte des lieux ! Une rencontre avec ce jeune couple d’éleveurs, amoureux de la nature et du naturel. Ils vous présenteront leur travail, leur troupeau de brebis et vous parleront de la transformation de leur lait biologique en produits laitiers. Ce sera pour vous l’occasion de découvrir leur fromage de brebis, de la tomme au fromage frais ainsi que le lait et les yahourts fermiers.
Mardi 21 juillet à 9h
Durée 2h30
10€ participant 7€ pour les moins de 8 ans
Réservation obligatoire (attention jauge limitée) Sous réserve d’un nombre suffisant de participants. Pour un accueil optimal, il faudra réserver cette animation en amont (avant le 18 juillet) .
Lieu-dit La Fosse Neuve Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com
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English :
As part of the P’tites Pépites program organized by the Anjou Bleu Tourist Office, breakfast at the Brebis Anjouées farm in Contigné.
L’événement Les P’tites Pépites P’tit déj’ paysan à la ferme Contigné Les Hauts-d’Anjou a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme Anjou bleu
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