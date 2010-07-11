Les p’tites Pépites Échappée créative Châteauneuf-sur-Sarthe Les Hauts-d’Anjou
Les p’tites Pépites Échappée créative Châteauneuf-sur-Sarthe Les Hauts-d’Anjou samedi 11 juillet 2026.
Les Hauts-d’Anjou
Les p’tites Pépites Échappée créative Châteauneuf-sur-Sarthe
19 Rue nationale Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 80 – 80 – 80 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-11 17:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Dans le cadre des P’tites Pépites, Atelier d’écriture et de gravure avec 2 artistes, à Châteuneuf-sur-Sarthe.
Venez vous essayer à l’écriture et à la gravure le temps d’une journée pour une parenthèse artistique et créative autour de la mémoire à l’Atelier 2 Bis.
Au programme : atelier écriture le matin, gravure l’après-midi pour transformer les souvenirs en créations uniques.
Le matin vous explorerez les recoins de votre mémoire pour une séance d’écriture et l’après-midi, vous figerez ces mémoires sur une gravure à la pointe sèche.
Prévoir son pique-nique pour le midi, vous profiterez de la vue depuis les bords de Sarthe !
Le samedi 11 juillet à 10h
Durée 7h
80€ par personne
Réservation obligatoire (jauge limitée) .
19 Rue nationale Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com
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English :
As part of the P’tites P%E9pites series, a writing and engraving workshop with two artists in Ch%E2teuneuf-sur-Sarthe.
L’événement Les p’tites Pépites Échappée créative Châteauneuf-sur-Sarthe Les Hauts-d’Anjou a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme Anjou bleu
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