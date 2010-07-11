Les Hauts-d’Anjou

Les p’tites Pépites Échappée créative Châteauneuf-sur-Sarthe

19 Rue nationale Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-11 17:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Dans le cadre des P’tites Pépites, Atelier d’écriture et de gravure avec 2 artistes, à Châteuneuf-sur-Sarthe.

Venez vous essayer à l’écriture et à la gravure le temps d’une journée pour une parenthèse artistique et créative autour de la mémoire à l’Atelier 2 Bis.

Au programme : atelier écriture le matin, gravure l’après-midi pour transformer les souvenirs en créations uniques.

Le matin vous explorerez les recoins de votre mémoire pour une séance d’écriture et l’après-midi, vous figerez ces mémoires sur une gravure à la pointe sèche.

Prévoir son pique-nique pour le midi, vous profiterez de la vue depuis les bords de Sarthe !

Le samedi 11 juillet à 10h

Durée 7h

80€ par personne

Réservation obligatoire (jauge limitée) .

19 Rue nationale Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

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English :

As part of the P’tites P%E9pites series, a writing and engraving workshop with two artists in Ch%E2teuneuf-sur-Sarthe.

L’événement Les p’tites Pépites Échappée créative Châteauneuf-sur-Sarthe Les Hauts-d’Anjou a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme Anjou bleu