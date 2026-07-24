Festival Les Givrées Millau
vendredi 22 janvier 2027 · Millau
Informations pratiques
Millau
Festival Les Givrées
rue pasteur Millau Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-22
fin : 2027-01-30
Date(s) :
2027-01-22
6e édition Éco-Fest’Hivernal de chansons francophones
Qu’il neige ou qu’il gèle, Les Givrées sont au rendez-vous de janvier ! Après les succès des précédentes éditions, ce sont de nouveau 6000 spectateurs qui sont attendus pour ce festival écoresponsable, engagé, paritaire, irriguant sensible et inclusif.
L’Éco-Fest’hivernal de la chanson francophone ravira les auditeurs assidus, aiguisera la curiosité des occasionnels, séduira les jeunes comme les moins jeunes, bref, il enchantera en chansons le plus large public.
12 concerts et 10 actions à Millau et dans le Sud-Aveyron pour découvrir la scène francophone émergente, un festival off, des livraisons de chansons à domicile, de l’éducation artistique et culturelle, des afters, des surprises, des rendez-vous originaux…
Programmation artistique et grille tarifaire dévoilées en octobre.
Les Givrées#6, Éco-Fest’hivernal de chansons francophones est un festival participatif organisé par le Théâtre de la Maison du Peuple de Millau et par le Collectif des Givrées avec de nombreux soutiens des collectivités publics, et de partenaires privés. .
rue pasteur Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 47 61
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English :
6th Edition: %C9co-Fest’Hivernal—A Festival of French-Language Songs
L’événement Festival Les Givrées Millau a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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