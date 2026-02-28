Festival Les Instants Baroques du Lot Projection Tous les matins du monde

Place du Cap Del Let Vayrac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 14:00:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Réalisé par Alain Corneau, le film Tous les matins du monde sort en salle en 1991

Réalisé par Alain Corneau, le film Tous les matins du monde sort en salle en 1991. L’histoire s’inspire du roman éponyme de Pascal Quignard qui retrace la vie du compositeur français du XVIIe siècle, Marin Marais, et ses relations avec son maître et compositeur, Jean de Sainte-Colombe. César du meilleur film en 1992, l’œuvre va contribuer à la renaissance de la musique baroque et à l’instrument que Marais jouait la viole de gambe

L’histoire se présente comme un flash-back durant lequel Marin Marais, devenu vieux, se remémore ses années d’apprentissage à l’âge de 17 ans, dans la cabane recluse de Sainte-Colombe. Il se souvient de débuts difficiles auprès d’un professeur de génie, mais au caractère sombre mélancolique, et de ses amours fugaces avec la fille aînée de son maître, Madeleine

Servi par une bande son interprétée par Jordi Savall, ainsi que par une distribution de haut vol (Jean-Pierre Marielle, Gérard et Guillaume Depardieu, Anne Brochet…), le film réalise plus de deux millions d’entrée à sa sortie

.

Place du Cap Del Let Vayrac 46110 Lot Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Directed by Alain Corneau, Tous les matins du monde was released in 1991

L’événement Festival Les Instants Baroques du Lot Projection Tous les matins du monde Vayrac a été mis à jour le 2026-02-28 par OT Vallée de la Dordogne