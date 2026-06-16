Festival Les Musicades Plongez dans le swing Place Jules Nadi Romans-sur-Isère
Festival Les Musicades Plongez dans le swing Place Jules Nadi Romans-sur-Isère dimanche 23 août 2026.
Romans-sur-Isère
Festival Les Musicades Plongez dans le swing
Place Jules Nadi Le Kiosque à musique Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 16:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Plongez dans le swing des nuits parisiennes de Saint-Germain-des-Prés !
Jazz Swing avec les sextet du Collectif Octave & Anatole
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Place Jules Nadi Le Kiosque à musique Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes info@festival-musicades.com
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English :
Immerse yourself in the swinging Parisian nights of Saint-Germain-des-Prés!
Jazz Swing with sextet Collectif Octave & Anatole
L’événement Festival Les Musicades Plongez dans le swing Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-26 par Valence Romans Tourisme
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