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Festival Les Musicades Plongez dans le swing Place Jules Nadi Romans-sur-Isère

Festival Les Musicades Plongez dans le swing Place Jules Nadi Romans-sur-Isère dimanche 23 août 2026.

Lieu
Place Jules Nadi
Adresse
Le Kiosque à musique
Ville
26100 Romans-sur-Isère
Département
Drôme
Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
16:00:00
Tarif

Romans-sur-Isère

Festival Les Musicades Plongez dans le swing

Place Jules Nadi Le Kiosque à musique Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 16:00:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

Plongez dans le swing des nuits parisiennes de Saint-Germain-des-Prés !
Jazz Swing avec les sextet du Collectif Octave & Anatole
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Place Jules Nadi Le Kiosque à musique Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   info@festival-musicades.com

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English :

Immerse yourself in the swinging Parisian nights of Saint-Germain-des-Prés!
Jazz Swing with sextet Collectif Octave & Anatole

L’événement Festival Les Musicades Plongez dans le swing Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-26 par Valence Romans Tourisme

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