Festival Les Musicades Plongez dans le swing Place Jules Nadi Romans-sur-Isère dimanche 23 août 2026.

Romans-sur-Isère

Festival Les Musicades Plongez dans le swing

Place Jules Nadi Le Kiosque à musique Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 16:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Plongez dans le swing des nuits parisiennes de Saint-Germain-des-Prés !

Jazz Swing avec les sextet du Collectif Octave & Anatole

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Place Jules Nadi Le Kiosque à musique Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes info@festival-musicades.com

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English :

Immerse yourself in the swinging Parisian nights of Saint-Germain-des-Prés!

Jazz Swing with sextet Collectif Octave & Anatole

L’événement Festival Les Musicades Plongez dans le swing Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-26 par Valence Romans Tourisme