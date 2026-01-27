Festival Les Musicales de Cormeilles Giuseppe Nova Cormeilles

Festival Les Musicales de Cormeilles Giuseppe Nova

Théâtre Cormeilles Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 20:30:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Le spectacle, mêlant musique live et projections de films, a été créé pour fêter les 90 ans du Maestro en 2018. Aujourd’hui, il devient un hommage et un souvenir en l’honneur du compositeur italien le plus célébré de notre siècle.

Giuseppe Nova, à la flûte en or, et Luigi Giachino, pianiste et également auteur des transcriptions, nous feront revivre certaines des bandes originales qui ont marqué l’histoire du cinéma. Le concert bénéficiera de la participation exceptionnelle de Sang Eun Kim, dont les vocalises ont rendu célèbres plusieurs mélodies de Morricone.

Les musiques sont présentées sous forme de concert et rassemblées dans un CD spécial, édité en collaboration avec La Stampa — l’un des principaux quotidiens italiens — à l’automne 2018, à l’occasion de l’anniversaire du Maestro. La première copie de ce CD a été remise en main propre par les artistes au Maestro, accompagnée d’un prix spécial pour l’ensemble de sa carrière, dans le cadre d’un projet impliquant d’autres institutions, comme la Région Piémont et la Foire internationale de la truffe blanche d’Alba.

Le Alba Film Festival a conçu les projections cinématographiques qui font partie intégrante du spectacle. Un montage précis et lumineux transforme chaque morceau non pas en un simple clip, mais en une version condensée du film entier.

Le concert retrace les étapes cohérentes de la vie musicale extraordinaire de Morricone, à travers des transcriptions soignées de pièces sélectionnées pour leur importance, leur valeur artistique et leur adaptabilité aux instruments. Le spectateur est pris par la main et plongé dans l’univers fascinant du Maestro. Grâce à la musique, les films qui ont accompagné les quarante dernières années de nos vies nous reviennent en mémoire.

Les bandes originales ont apporté une contribution artistique fondamentale au cinéma la musique peut dire l’indicible, exprimer les idées et la vie intérieure des personnages, préfigurer ou évoquer un fait, un lieu, une personne. Comme le disait Pier Paolo Pasolini, la musique permet au cinéma, plus profondément que les technologies récentes, de conquérir la troisième dimension.

PROGRAMME

Mission (Roland Joffé)

Cinéma Paradiso (Giuseppe Tornatore)

Baaria (Giuseppe Tornatore)

La Légende du pianiste sur l’océan (Giuseppe Tornatore)

Un soir un dîner (Giuseppe Patroni Griffi)

Il était une fois dans l’Ouest (Sergio Leone)

Il était une fois en Amérique (Sergio Leone)

L’Inconnue (Giuseppe Tornatore)

Le Clan des Siciliens (Henri Verneuil)

Malèna (Giuseppe Tornatore)

Ils vont tous bien (Giuseppe Tornatore)

On l’appelle Trinita (Sergio Leone)

La Califfe (Alberto Bevilacqua)

Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon (Elio Petri)

Informations et crédits

Giuseppe Nova, flûte

Luigi Giachino, piano et arrangements

avec la participation de Sang Eun Kim, soprano .

Théâtre Cormeilles 27260 Eure Normandie +33 2 32 56 02 39

