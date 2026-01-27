Festival Les Musicales de Cormeilles Jean-Paul Gasparian

Théâtre Cormeilles Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 20:30:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Interprète hors-pair et philosophe qui plus est de formation, le brillant jeune pianiste Jean-Paul Gasparian, retenu aujourd’hui par les plus grandes scènes musicales du monde, revient au Théâtre de Cormeilles pour nous offrir, en prélude des Musicales de Cormeilles 2026, un programme consacré aux oeuvres les plus emblématiques de Frédéric Chopin.

À 29 ans, le jeune homme est aujourd’hui à l’évidence un maître. […] Gasparian voyage loin et nous transporte.

Marie-Aude Roux, Le Monde .

Théâtre Cormeilles 27260 Eure Normandie +33 2 32 56 02 39

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Les Musicales de Cormeilles Jean-Paul Gasparian

L’événement Festival Les Musicales de Cormeilles Jean-Paul Gasparian Cormeilles a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme Lieuvin Pays d’Auge