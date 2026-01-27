Festival Les Musicales de Cormeilles La Cenerentola de Rossini Cormeilles

Festival Les Musicales de Cormeilles La Cenerentola de Rossini

Théâtre Cormeilles Eure

Tarif : – –

Date :

2026-08-05 20:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

L’opéra de Rossini, La Cenerentola, réinvente le conte intemporel de Cendrillon avec un charme musical vibrant et une brillance comique.

Au cœur de l’histoire se trouve une jeune femme au service de son beau-père tyrannique et de ses filles égoïstes. Malgré les épreuves et la cruauté qu’elle endure, sa bonté inébranlable touche le cœur de tous ceux qu’elle rencontre, y compris celui d’un jeune prince en quête d’une épouse.

Rossini tisse avec maestria des éléments de déguisement et de méprise, divertissant et captivant le public par les rebondissements de l’intrigue. La quête du prince, les intrigues de la belle-famille et la transformation de Cendrillon prennent vie avec éclat grâce à sa partition étincelante, rendant l’expérience aussi enchanteresse que le conte lui-même et confirmant la croyance éternelle que les rêves deviennent réalité.

Melissa Gregory, Joseph Doody et Matthew Hargreaves sont à la tête d’une distribution prestigieuse pour cette production familiale mise en scène par Wayne Morris, chorégraphiée par Jenny Weston et accompagnée au piano par le directeur musical Bryan Evans. .

Théâtre Cormeilles 27260 Eure Normandie +33 2 32 56 02 39

