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AGENDA · Cormeilles

Festival Les Musicales de Cormeilles Lembe Lokk Trio Cormeilles

vendredi 14 août 2026 · Cormeilles

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Théâtre
Ville
27260 Cormeilles
Département
Eure
Tarif

Cormeilles

Festival Les Musicales de Cormeilles Lembe Lokk Trio

Théâtre Cormeilles Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Sauvage, puissant, organique, autant d’adjectifs pour décrire le projet hommage à Leonard Cohen par la chanteuse estonienne Lembe Lokk.

Entourée par deux fantastiques musiciens, que l’on voit sur les scènes jazz, pop et musique traditionnelle (basse et clarinette), Lembe Lokk revisite le répertoire de Leonard Cohen en mettant ses chansons presque à nu, avec un sens très pur du son, de l’émotion a vif. Une musique qui oscille entre folk, jazz et pop, et rend ces standards plus vivants que jamais.

Un hommage original et bouleversant de justesse.

Informations et crédits
Lembe Lokk Trio
Lembe Lokk, chant, guitare
Michel Schick, clarinettes, ukulélé, harmonica
François Puyalto, basse électrique   .

Théâtre Cormeilles 27260 Eure Normandie +33 2 32 56 02 39 

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English : Festival Les Musicales de Cormeilles Lembe Lokk Trio

L’événement Festival Les Musicales de Cormeilles Lembe Lokk Trio Cormeilles a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Lieuvin Pays d’Auge

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