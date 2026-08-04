Festival Les Musicales de Cormeilles Lembe Lokk Trio Cormeilles
vendredi 14 août 2026 · Cormeilles
Informations pratiques
Cormeilles
Festival Les Musicales de Cormeilles Lembe Lokk Trio
Théâtre Cormeilles Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Sauvage, puissant, organique, autant d’adjectifs pour décrire le projet hommage à Leonard Cohen par la chanteuse estonienne Lembe Lokk.
Entourée par deux fantastiques musiciens, que l’on voit sur les scènes jazz, pop et musique traditionnelle (basse et clarinette), Lembe Lokk revisite le répertoire de Leonard Cohen en mettant ses chansons presque à nu, avec un sens très pur du son, de l’émotion a vif. Une musique qui oscille entre folk, jazz et pop, et rend ces standards plus vivants que jamais.
Un hommage original et bouleversant de justesse.
Informations et crédits
Lembe Lokk Trio
Lembe Lokk, chant, guitare
Michel Schick, clarinettes, ukulélé, harmonica
François Puyalto, basse électrique .
Théâtre Cormeilles 27260 Eure Normandie +33 2 32 56 02 39
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English : Festival Les Musicales de Cormeilles Lembe Lokk Trio
L’événement Festival Les Musicales de Cormeilles Lembe Lokk Trio Cormeilles a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Lieuvin Pays d’Auge
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