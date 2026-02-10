Visite commentée de l’atelier du maître-verrier, Cyril Gouty Atelier Cyril Gouty Cormeilles

Visite commentée de l’atelier du maître-verrier, Cyril Gouty

Atelier Cyril Gouty 14 Place du Mont Mirel Cormeilles Eure

Début : 2026-04-22 10:30:00

fin : 2026-08-05 11:45:00

Date(s) :

2026-04-22 2026-07-22 2026-08-05 2026-10-28

Avec des créations de vitraux ou d’objets d’art en verre, Cyril Gouty travaille essentiellement sur commande, chaque vitrail ou objet étant une pièce unique et personnalisée. Vous découvrirez son univers et son étonnante création la bouteille molle , spéciale Cormeilles. .

Atelier Cyril Gouty 14 Place du Mont Mirel Cormeilles 27260 Eure Normandie +33 2 32 56 02 39 tourisme@lieuvinpaysdauge.fr

English : Visite commentée de l’atelier du maître-verrier, Cyril Gouty

