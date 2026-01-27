Festival Les Musicales de Cormeilles Paul Lay Trio Cormeilles
Théâtre Cormeilles Eure
Début : 2026-08-13 20:30:00
fin : 2026-08-13
2026-08-13
Paul Lay et son trio revisitent certaines des plus belles compositions de Bill Evans (Blue in Green, Very Early, The two lonely people), ainsi que de grands standards de jazz dont il fut l’interprète de référence Alice in Wonderland, ou encore You must Believe in Spring. Paul Lay rend hommage à ce compositeur et improvisateur mélodique exceptionnel qui a révolutionné l’art du trio piano-contrebasse-batterie.
Enregistré en live à La Piccola Scala en février 2022, Blue in Green est le premier disque de jazz à paraître sur le label Scala Music, déjà coup de cœur de la Fnac.
Informations et crédits
Paul Lay, piano
Dré Pallemaerts, batterie
Clemens Van der Feen, contrebasse
Sans compter parmi les héritiers évidents de Bill Evans, Paul Lay parvient admirablement à épouser les contours délicats de sa musique sans pour autant cesser d’être lui-même. Chose étonnante à entendre c’est Bill Evans, sa musicalité subtile, son élégance et sa mélancolie, et c’est Paul Lay, son appétit, ses nuances et sa grande vitalité.
Télérama .
Théâtre Cormeilles 27260 Eure Normandie +33 2 32 56 02 39
