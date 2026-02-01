Marché hebdomadaire de Cormeilles Cormeilles

Marché hebdomadaire de Cormeilles

Bourg Cormeilles Eure

Début : 2026-02-13 09:00:00

fin : 2026-10-02 12:00:00

Date(s) :

2026-02-13 2026-02-20 2026-02-27 2026-03-06 2026-03-13 2026-03-20 2026-03-27 2026-04-03 2026-04-10 2026-04-17 2026-04-24 2026-05-01 2026-05-08 2026-05-15 2026-05-22 2026-05-29 2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26

Rien de tel que les marchés pour remplir son panier de produits régionaux !

Il est agréable de flâner le long des étales, de discuter avec les producteurs locaux… à la recherche des produits coups de coeur , vous agrémenterez ainsi des petits plats préparés avec soin, pour le plus grand plaisir de tous. .

Bourg Cormeilles 27260 Eure Normandie +33 2 32 57 80 18

