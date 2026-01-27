Festival Les Musicales de Cormeilles Tom Morrison

Théâtre Cormeilles Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 20:30:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Tom Morrison est le meilleur ambassadeur des chansons d’Ed Sheeran au Royaume-Uni.

Avec une voix exceptionnelle rappelant celle du célèbre auteur-compositeur-interprète, Tom Morrison l’artiste idéal pour interpréter les titres phares du répertoire d’Ed Sheeran. Il jouit déjà, du reste, en dépit de son jeune âge d’une popularité internationale croissante.

De Castle on the Hill et Perfect aux tubes planétaires Shape of You et Thinking Out Loud , l’énergie communicative et les ballades emblématiques de Sheeran font du spectacle hommage de Tom l’un des meilleurs du Royaume-Uni.

Fort d’une expérience sur les scènes les plus prestigieuses du monde, de l’hôtel Four Seasons de Koweït City pour le prince héritier du Koweït au plus grand festival hommage au monde à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, Tom garantit une prestation d’une qualité exceptionnelle, tant au niveau du physique que de la voix, avec l’expérience et le talent nécessaires pour séduire un public exigeant. .

Théâtre Cormeilles 27260 Eure Normandie +33 2 32 56 02 39

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Les Musicales de Cormeilles Tom Morrison

L’événement Festival Les Musicales de Cormeilles Tom Morrison Cormeilles a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme Lieuvin Pays d’Auge